Tchad : le test de recrutement des enseignants contractuels lancé à Bol

Ils sont au total 150 candidats sur 223, ayant déposé les dossiers, en vue de passer le test de recrutement des enseignants contractuels. Ceci dans le cadre du projet protection et éducation des enfants de la région du Lac (PROSCOLAC), mis en œuvre par l'ONG internationale Humanité Inclusion, sous la supervision de la délégation provinciale de l'Education nationale du Lac.



Le coup d’envoi du lancement a été donné par le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum. Le secrétaire général était entouré, pour la circonstance, du délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar, du délégué provincial de la Fonction publique, Delleye Adoum, de l'inspecteur départemental de l'Education nationale et de la Promotion civique de Mamdi, Moussa Ali Mbodou, du chef de projet éducation, Kossi Guindja Emmanuel et bien d'autres cadres de l'éducation.



Une occasion indiquée pour le délégué provincial de l'Education nationale du Lac, Anwar Abdel-Aziz Abakar, de souligner qu'à travers ce test, la délégation entend mettre en œuvre les réformes afin de restaurer l'image du système éducatif dans la province du Lac. Le secrétaire général de la province du Lac, Yaya Ousmane Adoum, a exhorté les candidats à un travail bien fait.



Il a salué cette initiative de l'ONG Humanité Inclusion, qui à travers ce test, prône un enseignement de qualité. Ce test de recrutement est organisé par la commission ad hoc de recrutement des enseignants contractuels (CAREC).



Cette commission représentative a pour mission de : étudier les dossiers de postulants (dépouiller) ; publier la liste des candidats retenus pour le test écrit ; organiser le test écrit de recrutement ; participer à la correction des copies ; publier le résultat provisoire ; participer à l'entretien avec les enseignants provisoirement retenus ; publier la liste définitive des enseignants retenus.



Enfin, il faut signaler que le nombre de places à pouvoir est de 110.