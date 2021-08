Tchad : le tournoi Maracana 2 prend fin avec la phase finale

N'Djamena - La finale du tournoi de football Maracana 2 entre les équipes "la famille de la place de la nation" et "les éléphants d'Amtiman" a eu lieu samedi au mini-stade Le Maracana Aréna. L'évènement a été placé sous le thème de la promotion de la paix et de la cohabitation pacifique.



L'équipe "la famille de la place de la nation" a remporté la finale, à l'issue du tournoi entamé depuis le 18 juillet 2021.



L'initiateur du mini-stade Marecana Arena, Saleh Issa Youssouf, souligne qu'en cette période de transition, la situation est tendue et la jeunesse du Tchad en général et celle de N'Djamena en particulier a besoin de s'unir et de cultiver l'amour du prochain.



"Qu'on soit du Sud ou du Nord, de l'Est ou de l'Ouest, on est tous unis derrière le ballon rond", souligne Saleh Issa Youssouf.



16 équipes étaient en lice pour la compétition. Elles ont été réparties en quatre poules. À l'issue de la phase de groupe, les deux premiers de chaque poule se sont qualifiés pour les éliminatoires.



Le conseiller du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat a fait le rapprochement entre ce genre d'initiative sportive et l'impact que cela peut avoir sur le vivre ensemble, la paix et le rapprochement entre les jeunes. Il a remercié les organisateurs qui ont oeuvré pour la réussite du tournoi et a félicité l'équipe gagnante.