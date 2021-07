Tchad : le tradipraticien Mokembaye Joel se dit marginalisé et envisage son départ

Le tradipraticien Mokembaye Joel a dénoncé dimanche une discrimination à son égard malgré ses produits qui guériraient notamment le Sida. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse à l'occasion de la célébration des 18 ans d'existence du centre de santé Gueldanga de la vie sainte contre le Sida et d'autres maladies, qu'il a fondé. Une foule s'est rassemblée à Walia Ngone-ba, dans la commune du 9ème arrondissement, pour l'écouter.



Selon Mokembaye Joel, le Sida "fait des ravages" mais les tchadiens "ont encore les yeux fermés sur son produit". Il assure pourtant ne pas avoir pu tromper l'opinion pendant 18 ans.



Mokembaye Joel déplore le manque de soutien qui freine la réussite de son projet. Il explique avoir demandé depuis 2008 au gouvernement de prendre en charge 100 personnes pour les soigner gratuitement pendant six mois, afin de prouver de l'efficacité de son produit contre le Sida et d'autres maladies. Sa demande a été rejetée.