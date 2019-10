Tchad : le transport aérien, une industrie innovante pour l’économie

Le directeur général de l'aviation civile, Kanbourbé Nathan, représentant le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie, a souligné que “nul ne peut douter qu'en matière de contribution économique, le transport aérien est une industrie innovante qui anime le progrès économique et social reliant les personnes entre elles, les villes entre elles, les pays et les cultures en fournissant un accès aux marchés mondiaux ainsi qu'au tourisme. C'est grâce à la contribution efficiente des contrôleurs aériens qu'un tel système se met en place”.



Selon Kanbourbé Nathan estime que “le président de la République Idriss Déby Itno, pilote de son état, attache du prix au rôle capital que joue l'aviation civile dans la vie de l'économie de notre pays. Raison pour laquelle, notre compagnie Tchadia Airlines qui fait la fierté des citoyens Tchadiens a vu le jour”.



Le fondation du corps aérien international a été créé en 1961. Elle regroupe 135 pays membres dont le Tchad et célébre chaque année, le 20 octobre, la journée Internationale des Professionnels aériens, notamment au Tchad.