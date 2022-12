Tchad : le véhicule volé qui "coûtait" 100.000 Fcfa

KLESSOUM. - Les forces de la gendarmerie nationale ont annoncé ce 7 décembre avoir intercepté un véhicule Toyota Corolla, dérobé par un groupe de malfaiteurs. Le véhicule a ensuite été vendu à un receleur pour la modique somme de 100.000 Fcfa.



Les auteurs présumés du vol ont été arrêtés.



Un autre véhicule Toyota Hilux a été saisi par la gendarmerie. Il avait été volé et emmené dans un garage afin que la peinture de la carrosserie soit refaite. L'auteur présumé du vol et plusieurs garagistes ont été arrêtés.



« Avec la nouvelle équipe, c'est la toute première présentation. Soyez rassurés que cette équipe qui vient de prendre place a changé de tactiques et de techniques pour appréhender les malfrats où qu'ils soient », souligne le colonel Abakar Abdraman Haggar, porte-parole de la gendarmerie nationale.



« On va accentuer davantage pour que le plan d'action de la nouvelle équipe soit vraiment effectif : la tranquillité du citoyen, la sécurisation des personnes et de leurs biens », rassure le porte-parole de la gendarmerie nationale.