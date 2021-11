Tchad : le vice-président du CMT reçoit l’archevêque métropolitain de Ndjamena

Suite à l’incident malheureux qui s’est produit le 03 novembre dernier, à la paroisse Saint-Isidore Bakandja de Walia, le vice-président du Conseil Militaire de Transition (CMT), le général de division, Djimadoum Tiraina Robert, a reçu en audience ce 15 novembre 2021, l’archevêque métropolitain de Ndjamena, Edmond Djitangar Gotbé.



A l’occasion de cette audience, l’archevêque était accompagné du vicaire général, Abbé Samuel. Au cours des échanges empreints de cordialité et de compréhension mutuelle, le vice-président du Conseil Militaire de Transition a rassuré ses interlocuteurs que les acteurs de cet acte ont été identifiés et mis aux arrêts de rigueur, en attendant que les investigations prennent fin, en vue de les sanctionner sévèrement, conformément à la loi en vigueur dans notre pays.



Selon le vice-président du CMT, les militaires ne sont pas au-dessus de la loi, et les textes réglementant l’armée doivent être appliqués. Désormais, toutes les dispositions seront donc prises pour que ce genre d’incident ne se reproduise plus dans le pays, rassure-t-on. L’archevêque métropolitain et le vicaire général ont été attentifs et réceptifs, peut-on apprendre d’une déclaration officielle. Ils étaient par ailleurs très satisfaits de cette audience qui leur a permis d’écouter de vive voix les assurances du vice-président du CMT.



Et c’est dans un climat de sérénité que l’archevêque métropolitain et le vicaire général se sont séparés du vice-président du Conseil Militaire de Transition, en se promettant de poursuivre les concertations.