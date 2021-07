Tchad : lecture du saint Coran et de versets bibliques à Abéché à la mémoire du Maréchal

L'un des membres du conseil provincial du MPS du Ouaddaï, Annadjib Taha, a pris la parole pour faire un témoignage aux militants et sympathisants présents. "Ce sentiment de chagrins et de douleurs traduit combien de fois le Ouaddaï a aimé le défunt Idriss Deby Itno et l'aimera pour toujours car le Maréchal reste et restera leur héros, leur symbole et leur légende pour l'Afrique, pour le Tchad et pour le Ouaddaï", a-t-il indiqué.



Annadjib Taha a salué le discours du président de la République française lors des obsèques du Maréchal.



"Il y a de cela 100 jours, notre camarade fondateur du MPS nous a brusquement quitté. Nous n'oublierons jamais tout ce qu'il a fait pour le Ouaddaï, pour le Tchad et pour l'Afrique en général", a déclaré Abbas Abdelkrim Badour, secrétaire général du MPS du Ouaddaï.