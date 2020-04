Tchad : les "Docteurs Choukou" à l'ère de la lutte contre le Covid-19

Appelés communément "Docteurs Choukou", ces vendeurs ne sont pas des personnels de santé, ni des pharmaciens. Ils ne savent pas d'où viennent les produits qu'ils livrent, tandis que les mauvaises conditions de conservation accentuent un impact néfaste sur les utilisateurs.



Ces produits médicaux sont souvent achetés auprès des grossistes en face de l'hôpital de la mère et de l'enfant, au marché à mil, celui de Dembé et auprès de certains agents sanitaires publics chargés de la gestion des produits pharmaceutiques des hôpitaux.



Ces produits médicaux illégaux sont vendus dans les différents ronds-points de la capitale. Des jeunes élèves ou étudiants souvent sans emploi après les études, assis ou debout, derrière des tables pleines de médicaments, exposés en plein air, sous le soleil, à la merci de la poussière que soulève les va-et-vient des véhicules et des piétons pendant cette période de canicule due au Covid-19.



"Pendant cette période de Covid-19, la vente de nos produits médicaux est très difficile à cause du manque de clients qui craignent l'interdiction de vente des produits non alimentaires", explique un jeune "Docteur Choukou".