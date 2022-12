Tchad : les Églises de la Coopération évangélique célèbrent les 70 ans de leur association

Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma, a présidé le 27 décembre 2022, la cérémonie d’anniversaire de l’Association des Eglises de la Coopération Evangélique Tchadienne (AECET). En effet, elle a célébré les activités de ses 70 ans d’existence à l’Eglise Sion, au quartier résidentiel de la ville de Sarh.



Placé sous le thème : « 70 ans de merveilles ô Eternel », cette célébration prend en compte plusieurs activités, parmi lesquelles, les exposés à différents sous-thèmes, les concerts de louanges et d’adoration, mais aussi les jeux-concours.



Dans son allocution de circonstance, le président du comité d’organisation, le pasteur Guiradoumbaye Robert, a déclaré que c’est un moment gracieux et tout indiqué, pour l’association d’exprimer ses reconnaissances à Dieu pour les 70 ans vécus.



A son tour, le président du Conseil d’administration de l’AECET, le pasteur Ndéïtabé Youssouf, a d’abord fait l’historique de l’association de leurs Eglises, puis a souligné que celle-ci a déjà porté beaucoup de fruits notamment la mise en place d’une école biblique ayant formé plusieurs serviteurs, la multiplication des Eglises, au nombre de 210 aujourd’hui, la traduction de la bible en Sarh, etc.



Les difficultés sont énormes, dit-il. Toutefois, les fidèles demeurent attachés à leur foi, selon le livre de Mathieu chapitre 7, verset 7. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouma qui a ouvert les travaux de cette célébration précise qu’aucun pays soucieux de son unité nationale, ne peut passer en aucun cas des contributions des religieux.



Pour ce faire, a-t-il ajouté, le pays est le reflet de la vie de ses religieux. Cette grande messe durera trois jours et prendre fin le 29 décembre 2022.