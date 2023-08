Tchad : les Émirats arabes unis livrent 200 têtes de bétail à Amdjarass

Depuis plusieurs semaines, l'aide humanitaire émiratie s’est renforcée dans la région frontalière de l'Ennedi-Est où des milliers de réfugiés soudanais affluent. Complexe hospitalier d’urgence, cliniques mobiles, livraisons alimentaires et même remise de bétail aux populations fragilisées.



L’aide humanitaire émiratie à la frontière du Soudan, soumise à l’afflux de réfugiés soudanais, va du sanitaire d’urgence à l’aide économique et matérielle de plus long terme.



40% de la population vit de l’élevage

Dans le cadre de sa politique de soutien de long terme aux populations locales, ce ne sont pas moins de 200 têtes de bétail qui ont été remises, il y a quelques jours par l’aide humanitaire émiratie. L’objectif poursuivi est de soutenir l’autonomie économique des éleveurs.



L’élevage contribue en effet à plus d’un tiers du PNB tchadien. Environ 40% de la population vit de cette activité. Pour répondre tant aux besoins des réfugiés que des populations locales fragilisées par l’arrivée massive de réfugiés de guerre, les Émirats arabes unis ont accéléré ces dernières semaines leurs livraisons d’urgence, via l’aéroport international d’Amdjarass.



« L’aide humanitaire est une lueur d’espoir » pour l’ONU

Début juin, le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) avait sonné l’alarme en annonçant que plus de 100.000 Soudanais, essentiellement des femmes et des enfants venus du Darfour, avaient traversé la frontière dans l’est du Tchad en un mois et demi de conflit.



« Pour les familles déracinées par la crise, l’aide humanitaire est une lueur d’espoir. Nous comptons sur la compassion et la générosité de nos partenaires pour qu’ils se mobilisent, afin de garantir la fourniture d’une protection essentielle et d’une aide vitale », avait déclaré en juin Laura Lo Castro, représentante du Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) au Tchad.



Les Émirats arabes unis et ses organisations humanitaires dont la Croix-Rouge des Émirats, la Fondation caritative Zayed Bin Sultan Al Nahyan et la Fondation Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, sous la direction de son président, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ont répondu à l’appel international de l’Organisation des nations unies (ONU), dans cette localité point de passage principal de la migration soudanaise.



Avant cette crise, le Tchad accueillait déjà environ 588.770 réfugiés, dont 409 819 Soudanais fuyant le conflit au Darfour à partir de mars 2023, 127 846 réfugiés de la République centrafricaine, 21 287 Nigérians fuyant les violences de Boko Haram dans la région du lac, 28 311 Camerounais affectés par des tensions intercommunautaires, et 1 507 réfugiés d’autres nations.