Tchad : les Etats-Unis félicitent les Tchadiens pour la bonne tenue du référendum

« Nous sommes heureux que le référendum constitutionnel de dimanche se soit déroulé dans le calme et félicitons les Tchadiens pour la manière avec laquelle ils ont exprimé leurs préférences, quel que soit leur vote. Nous respectons également ceux qui ont choisi de ne pas participer.

Alors que le Tchad se dirige vers des élections présidentielles et législatives, nous espérons que tous les Tchadiens qui choisissent de poursuivre leurs programmes politiques par des méthodes pacifiques et démocratiques pourront concourir sur un pied d'égalité et que les responsables du processus agiront de manière indépendante et impartiale ».



Telle est la teneur du communiqué de presse rendu public par le département d’Etat des Etats-Unis, le 19 décembre 2023. Il intervenait deux jours après la tenue du référendum constitutionnel au Tchad.