Tchad : les Forces de sécurité libèrent les derniers otages dans le Mayo-Kebbi-Ouest

Ce mardi 29 avril 2025, les quatre derniers otages détenus dans la zone de Gagal ont été libérés par les Forces de défense et de sécurité, avec l'appui du Comité de vigilance.



Ils ont été présentés à la presse locale, ce même jour, par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi-Ouest, Abdelmanan Khatab.



La cérémonie de présentation s'est déroulée en présence du préfet du département de Nanaye (Gagal) et des responsables des Forces de défense et de sécurité de la province. Après la cérémonie, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi-Ouest a confié les ex-otages à leurs familles, contre une décharge.



À l’heure actuelle, aucun otage n’est détenu par les malfrats, et c’est historique dans cette province connue par le phénomène des otages contre rançons.