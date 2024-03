Tchad : les Forces françaises au Sahel soutiennent l'accès à l'eau et la réfection du marché à N’Gouri

Les activités d’aide au développement des forces françaises au Sahel (FFS)



Les projets dits « civilo-militaires » (CIMIC) conduits par les FFS s’inscrivent dans une action plus globale menée par la France au profit des populations locales et en appui au développement économique, social et culturel du Tchad.



L’action française repose sur une complémentarité de trois entités étatiques présentes dans le pays : l’ambassade de France, l’agence française du développement (AFD) et les FFS. Ces dernières se consacrent à mener à bien des projets d’intérêt local.



En 2023, elles ont investi un budget de plus de 577.000.000 FCFA (880.000 euros) dans 41 projets majeurs à travers le pays, dans les domaines de l’éducation, d’accès à l’eau, de développement culturel et d’accès aux soins.



Ces projets sont naturellement menés dans les zones géographiques de présence des FFS, les contacts avec les populations y étant concrets, et le recueil de leurs besoins largement facilité.