Tchad : les activités de la Semaine mondiale l'entrepreneuriat lancées

Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat, en partenariat avec l'UNFPA, Global Entrepreneurship Week/CHAD et RJDLT, organise la 5ème édition de la Semaine mondiale de l'entreprenuriat (SME).



L'évènement est axé sur le thème : "l'entrepreneuriat, un potentiel pour la création d'emploi et la relance de l'économie par la capture du dividende démographique".



Célébrée dans plus de 200 pays au monde, la SME a pour but d'aider des millions de personnes à libérer leurs idées, les transformer en entreprises promoteuses et inspirer d'autres à s'engager dans les activités entrepreneuriales, tout en les connectant à des potentiels collaborateurs et même des investisseurs, explique Abdaraman Mahamat Ahmat, président du comité d'organisation.



Lançant officiellement la 5ème édition de la SME, Routouang Mohamed Ndonga Christian, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, souligne que cette semaine sera marquée par plusieurs activités, allant des ateliers à l'exposition des entrepreneurs, en passant par les rencontres "B to B" qui vont donner la chance aux jeunes de rencontrer des partenaires économiques et de parler de leurs entreprises.



La coordinatrice du Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad (RJDLT), Makka Mahamat Cherif, relève que l'objectif de cette édition est de "recourir à l'entrepreneuriat comme un outil de relance économique et de capture du dividende démographique".



Dr. Sennen Hounton, représentant de l'UNFPA/Tchad, partenaire officiel de cette SME, notifie que la jeunesse tchadienne à un potentiel pour entreprendre. Dr. Hounton affirme que son organisation continuera davantage à épauler le gouvernement tchadien et mettre à la disposition de la jeunesse tchadienne l'expertise internationale, en plus d'un appui financer pour l'accomplissement de ce potentiel.