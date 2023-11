Tchad : les agriculteurs du Logone Occidental formés à l'assurance agricole pour les cultures pluviales

Au cours de la deuxième journée de la session de formation, l'ONG ESEDD et le PNUD ont organisé une formation visant à renforcer les capacités des producteurs en matière d'assurance agricole. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de Gestion communautaire des risques climatiques.



En apprenant à souscrire une assurance agricole, les agriculteurs de la région du Logone Occidental espèrent améliorer leurs conditions de vie et faire face aux aléas climatiques, tels que les inondations, la sécheresse et les vagues de chaleur, qui ont un impact négatif sur leur production agricole.



La mise en œuvre de ce programme s'appuie sur les données de rendement par zone, notamment celles provenant des stations météorologiques et des satellites. Ces données sont centrées sur la pluviométrie, le rendement des cultures et la végétation. Les producteurs auront ainsi la possibilité de souscrire une assurance agricole, conditionnée par un plan d'exploitation. Cette mesure s'inscrit dans l'économie communautaire, visant à renforcer la sécurité financière des agriculteurs.



Pour faciliter la compréhension de ce processus, le facilitateur Frédéric Saha, qui est également consultant, a présenté les différents types d'assurance indicielle basée sur la mauvaise pluviométrie. Il a expliqué que si une bonne pluviométrie est enregistrée dans la zone, mais que l'assuré obtient de faibles récoltes, l'assurance n'indemnise pas les pertes. Pour éviter de tels désagréments, les agriculteurs doivent améliorer les conditions de labour, enrichir le sol avec des engrais organiques et choisir des semences adaptées à leur zone de culture.



Lors de sa présentation, Frédéric Saha a expliqué aux participants les avantages et les inconvénients de l'assurance agricole indicielle, en insistant sur le montant de l'indemnisation d'un assuré, qui est basé sur le volume de perte par hectare, fixé à 1,6 tonne par hectare, alors que le rendement moyen est de 2 tonnes.



L'intervenant a également abordé la procédure d'enregistrement pour souscrire une assurance agricole, en soulignant l'importance de l'implication du gouvernement dans la sensibilisation des producteurs à l'éducation financière, le respect d'un cadre réglementaire et la participation active des consommateurs à la souscription de l'assurance agricole pour garantir sa réussite.



Au cours du débat, les participants ont soulevé des questions sur l'assurance de l'habitat, l'assurance des champs dévastés par les animaux domestiques et les éléphants, ainsi que l'assurance des cultures maraîchères, dans le but d'obtenir des éclaircissements.



En conclusion, le consultant a projeté une vidéo montrant la souscription de l'assurance agricole par des producteurs sénégalais, suite à une sécheresse ayant touché leurs zones de culture. Chaque producteur a bénéficié d'une prise en charge de 30 000 FCFA.



Concernant la gestion communautaire des risques climatiques, le consultant a débuté son intervention par la définition des concepts relatifs aux risques climatiques, en examinant les différentes facettes des aléas et des enjeux.



Il a précisé que l'assurance agricole indicielle s'applique aux cultures pluviales, mais pas au maraîchage. Il s'agit d'un concept visant à préparer les producteurs à acquérir une connaissance approfondie dans ce domaine, en attendant le moment opportun pour l'appliquer.



Ces formations visent à renforcer la résilience des agriculteurs face aux risques climatiques et à améliorer leur sécurité économique pour un avenir plus sûr.