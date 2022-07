Tchad : les archers s'affutent pour les Jeux de la solidarité islamique de Konya

Dans le cadre de la préparation en vue de la participation au tournoi qui débutera en Turquie le 9 août prochain, les archers multiplient les séances intenses de préparation. Alwihda Info a assisté le 16 juillet à l'une d'elles au stade municipal d'Habbena.



"La préparation de nos tireurs se passe globalement de manière assez passable", explique Nguelet Kouago, directeur technique national de la Fédération tchadienne de tir à l'arc. Il affirme que les tireurs sont préparés physiquement, techniquement et psychologiquement.



Nguelet Kouago poursuit en disant qu'ils ne doivent pas seulement participer à cette compétition mais également briller par leurs aptitudes car on attend d'eux des résultats.



"Les encourager à faire plus que ce qu'ils font maintenant, avoir le moral pour pouvoir montrer aux yeux du monde qu'on peut aussi exprimer notre talent lors de cette prochaine compétition à venir", ajoute-t-il.



Nguelet Kouago exhorte le gouvernement tchadien à appuyer financièrement et matériellement cette discipline sportive "car on ne peut pas participer à cette compétition sans matériel, notamment les flèches".