Tchad : les attestations du baccalauréat pourront être retirées dès lundi

L'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS) a informé vendredi aux admis d'office au baccalauréat 2020 que "leurs attestations de diplôme sont déjà produites et prêtes à être retirées auprès de leurs établissements respectifs à partir de lundi 21 septembre 2020."



L'ONECS indiqué avoir "pris des dispositions pour transmettre toutes les attestations de diplôme dans les établissements de la capitale et de province qui ont eu des candidats admis à la première série d'épreuves écrites du baccalauréat."