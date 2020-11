Tchad : les auteurs de mariages d'enfants iront "dans le désert pour planter des arbres"

Le chef de l'État a déclaré samedi qu'il n'hésitera "pas à remplir les prisons par les auteurs et complices des mariages d’enfants" et qu'ils "seront dans le désert pour planter des arbres", plus précisément à la prison de Koro Toro.



Il s'est exprimé lors d'une série de rencontres avec les autorités administratives, militaires, traditionnelles et religieuses du Mandoul.



Idriss Déby a jugé inconcevable de continuer à martyriser les enfants avec des mariages précoces ou des mutilations génitales féminines. Il a estimé qu'il faut laisser les filles poursuivre leurs études au même titre que les garçons.



Les forces de défense et de sécurité sont appelées à s'impliquer pour faire face à ce phénomène, débusquer les auteurs et les remettre à la justice.



Au cours des échanges, Idriss Déby a également préconisé de mettre un terme à la division et éviter le communautarisme.