Tchad : les autorités autorisent la marche de Wakit Tamma prévue samedi

Le ministre de la Sécurité publique, Souleyman Abakar Adam, a signé le 5 août 2021 un arrêté autorisant la marche de Wakit Tamma (Les Transformateurs la LTDH, la CTDDH et l'UST) prévue ce samedi 7 août 2021.



L'itinéraire est maintenu comme suit : Rond-point Hamama - Palais du 15 janvier.



Il s'agit de la deuxième marche de Wakit Tamma officiellement autorisée et encadrée par le ministère de la Sécurité publique.



"Tant que le gouvernement n'accèdera pas aux légitimes réclamations du peuple tchadien, les marches continueront", a affirmé Me. Max Loalngar, coordonnateur de Wakit Tamma, le 2 août.



Selon lui, "le Tchad doit cesser d'être une terre de douleurs et d'oppression. Nous revendiquons pacifiquement l'effectivité des droits fondamentaux universellement reconnus aux Hommes".