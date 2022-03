TCHAD Tchad : « les autorités doivent résoudre le problème foncier dans le Fitri » (Me Djibetsou Djinga)

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 29 Mars 2022





Suite au conflit foncier opposant le village Tchaga au village Moudo, dans le département du Fitri, province du Batha, Me Djibetsou Djinga, avocat du village Tchaga, a animé un point de presse dans les locaux de la maison des médias du Tchad, le mardi 29 mars 2022.



Selon Me Djibetsou, cette rencontre vise à informer les hautes autorités de l’existence d’un conflit foncier qui oppose, depuis des années, les villages Tchaga et Moudo dans le canton Man-Maté, département du Fitri, province du Batha. En effet, les villages Tchaga et Moudo se disputent une zone dénommée Tarmané, composée de 100 champs.



L’avocat a précisé qu’à ce jour, « les différentes interventions des autorités locales et de la justice, pour départager les deux villages, n’ont pas abouti à un règlement définitif du conflit. Plus déplorable, les rivalités autour de ces terres se sont accentuées ces dernières années avec la nomination du chef de canton de Man-Mafé ». Il notifie que ce chef de canton, au lieu de réconcilier ces deux villages, n’a fait que les opposer les uns aux autres.



Pour ramener la quiétude entre les villages Tchaga et Moudo, et prévenir tout autre affrontement meurtrier (comme celui du 04 septembre dernier), la population du village Tchaga, éprise de paix et du vivre ensemble, demande : - la mise sur pied d’une commission composée des notables du sultan du Fitri et de l’administration locale, afin de trouver une solution définitive au conflit foncier qui oppose les deux villages, avant l’arrivée des pluies.



En raison de sa partialité avérée, il est demandé que le chef de canton de Man-Mafé ne figure pas dans cette commission ; - l’ouverture d’une enquête administrative et judiciaire, pour situer la responsabilité du chef de canton de Man-Mafé dans la gestion dudit conflit et dans la survenance de l’affrontement ayant causé la mort de Mahmout Hassan Ahmat et des blessures à Hissein Mahamat Haroun ; - enfin, que les autorités récupèrent l’arme ayant servi à tuer Mahmout Hassan Ahmat et de blesser Hissein Mahamat Haroun, et que cette arme soit publiquement présentée à la population afin de rassurer et soulager la famille du défunt et tout le village Tchaga, a conclu Me Djibetsou Djinga.





