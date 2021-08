Tchad : les autorités du Lac et Kanem se forment en prévention et gestion des conflits

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de la province du Lac, Mahamat Fadoul Mackaye. Cette assise a pour objectif de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le règlement pacifique des conflits entre les différentes communautés, mais aussi de mettre en place des mécanismes de gestion de conflit et des techniques de médiation.



Le chef d'unité gouvernance au PNUD, Aimé Robeye Rirangar, a souligné que cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au renforcement des institutions de la chaîne pénale, renforcera la capacité des autorités locales et provinciales mais aussi créera un cadre d'échange entre les autorités locales et judiciaires pour structurer et gérer les conflits à l'avenir dans les provinces du Lac et du Kanem.