Tchad : les autorités évaluent les dégâts après l’incendie au marché de Mao

À la suite de l'incendie qui s'est déclaré hier au marché de Mao, les autorités sont rapidement intervenues pour évaluer les dégâts.



Ce mercredi 27 septembre 2023, le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa Ali, représentant du gouverneur, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu sur les lieux de l'incendie qui a dévasté le marché de Mao.



À son arrivée sur place, le préfet a pu constater l'ampleur des dégâts causés par l'incendie. Heureusement, aucune perte humaine n'a été signalée. Cependant, pas moins de 13 boutiques et 2 restaurants ont été réduits en cendres, entraînant la perte de marchandises évaluées à plusieurs millions de FCFA.



Brahim Alifa Ali, préfet du département du Kanem centre et représentant du gouverneur, a précisé que l'incendie a été causé par un court-circuit survenu dans une cabine électrique. Il a également lancé un appel aux commerçants, vendeurs de gaz et des carburants à proximité du marché, pour qu'ils trouvent un emplacement en dehors de la ville.



Cette mesure vise à permettre aux autorités de prendre des décisions plus strictes en matière de sécurité.