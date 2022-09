Tchad : les autorités félicitent les jeunes de Mourdi qui ont agi contre des braconniers libyens

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a adressé le 3 septembre une lettre de félicitation, au nom du président de la transition et du premier ministre, aux jeunes du département de Mourdi, province de l'Ennedi Est, pour leur héroïsme ayant permis l'arrestation de quatre braconniers libyens au prix de leurs vies.



Le ministre les a exhorté à plus de vigilance afin de combattre ceux qui mettent à mal la faune et la flore de son terroir.



Samedi, le ministre Mahamat Lazina a fait une publication sur sa page Facebook en évoquant une "récupération politique" de l'affaire. "Comme vous voulez faire de cette affaire une récupération politique, pourquoi ne pas aussi faire la lumière sur ceux qui réclament des rançons au début de leur arrestation ? Et depuis quand celui qui se charge de la sécurité des personnes s'occupe aussi de la protection de la faune et de la flore ?", a réagi le ministre. La publication a été supprimée peu après.



Deux jours plus tôt, le ministre de l'Environnement, Mahamat Lazina, a annoncé que l'interpellation des braconniers a eu lieu grâce au dynamisme et au professionnalisme des agents de la garde forestière et faunique, appuyés par les agents des forces de défense et de sécurité, soutenus par le partenaire APN et la population sous la supervision du ministère.



Des braconniers font souvent irruption en territoire tchadien pour détruire des espèces animales et semer des troubles. Ces arrestations marquent une prise de conscience de la population des méfaits du braconnage et témoignent des efforts conjugués des autorités et des forces engagées contre ce fléau.