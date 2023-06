Tchad : les autorités lancent une opération de libération des édifices publics

Le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration informe que ce jeudi 1er juin 2023, aux environs de 12 heures, les forces de l’ordre se sont déployées aux alentours de la cité Lamy au quartier Ardep-Djoumal, dans le 3ème arrondissement de la capitale, où sont logés plusieurs cadres civiles et militaires dont le président du Parti Socialiste sans Frontière (PSF).



En effet, une opération a été lancée depuis avril 2023 visant à faire évacuer certains responsables civiles et militaires qui occupent anarchiquement les édifices publics tel que notifiée dans la correspondance du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement aux occupants.



A cet égard justement, le Président du Parti Socialiste sans Frontière PSF qui fait partie des occupants des édifices publics a été notifié par une correspondance N°385 du 28 avril 2023 émanant du Ministre Secrétaire Général du Gouvernement. Laquelle correspondance accordait un délai de deux semaines à tous les occupants dont Monsieur Yaya Dillo Djérou Bétchi de libérer le bâtiment en question. En date du 29 mai 2023, une autre correspondance en guise de rappel lui a été notifiée en vue de libérer le bâtiment.



Nonobstant le délai accordé qui était arrivé à expiration ainsi que la correspondance du rappelle parvenue à tous les occupants, le Ministère constate avec regret que jusqu’à ce jours certains occupants s’entête à quitter le bâtiment.



Considérant le refus de certains d’obtempérer et compte tenu de leurs volontés à s’opposer à l’action publique et à la décision de l’Etat, une équipe mixte composée des forces de sécurité intérieure a été mise sur pied afin de remettre l’Etat dans ses droits en procédant à la libération de tous les édifices publics sur l’ensemble du territoire national.



Le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Immigration invite la population tchadienne à la vigilance contre toute information mensongère visant à jeter de discrédit sur des forces de l’ordre.



De son côté, Yaya Dillo dément les affirmations du gouvernement et entend s’exprimer le 3 juin 2023 pour donner sa version.