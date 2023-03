Tchad : les autorités provinciales du Salamat s’activent pour la protection de l’environnement

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a fait ce 11 mars 2023, une descente sur la sous-préfecture de Mouraye dans le département de Bahr-Azoum pour constater la destruction d’une forêt.



Accompagné des autorités provinciales civiles et militaires, le gouverneur du Salamat a fait ce déplacement pour s’enquérir de la réalité sur le terrain. La forêt située à 9 kilomètres à l’est de Mouraye, a subi des sérieux dégâts causés par certains individus, qui selon leur déclaration, voudraient exploiter le site pour des travaux agricoles.



Selon les autorités, une superficie qui s’étend sur plus de 42 hectares de cette forêt dense, a été largement détruite. Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam exhorte les citoyens à s’impliquer davantage dans la protection de l’environnement afin de contribuer positivement à la lutte contre l’avancée du désert.



Il informe que ces sérieux dégâts sont causés en complicité avec des responsables en charge de l’environnement et certains leaders communautaires. Pour lui, les coupables seront traduits devant la juridiction compétente pour réponde de leurs actes. « Il n’est pas interdit de labourer, mais pour le faire il faut suivre le processus normalement », ajoute-t-il.



Il a aussi saisi l’opportunité pour demander à la population de lutter efficacement contre le feu de brousse.