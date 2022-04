Tchad : les autorités regrettent le retrait du CCMSR des pourparlers de Doha

Le ministre des Affaires étrangères et président du comité de négociation avec les politico-militaires, Chérif Mahamat Zene, regrette la décision du mouvement CCMSR de quitter les pourparlers de Doha.



“Nous regrettons la décision du CCMSR de suspendre sa participation au pré-dialogue. Il est tôt de tirer des conclusions du processus avant même d’avoir une synthèse du médiateur. Le pré-dialogue va suivre son cours et les portes restent ouvertes à tous et à tout moment”, a dit le ministre.



