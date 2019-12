Tchad : les autorités veulent réorganiser la gare routière de Karkandjié à N'Djamena

Le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Djibert Younous, a effectué jeudi, une descente inopinée à la gare routière du quartier Karkandjié, dans le 5ème arrondissement de N'Djamena, où il a fait une visite d'inspection des lieux.



L'objectif de la descente est de mettre de l’ordre dans le parc routier. En cause, les lieux sont transformés en un dépôt anarchique de pièces métalliques et de voitures, mais également d'engins abandonnés.



Djibert Younous a donné un délai d'une semaine aux responsables du parc pour assainir les lieux.



"La gare est transformée en un marché et l'espace a été réduit également pour le stationnement des véhicules. Un délai d'une semaine a été donné à ces gens. Ils sont malheureusement en dehors des dépôts prévus", a indiqué le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N’Djamena.



Deux responsables du syndicat de la Fédération des transports urbains et périurbains du Tchad et du syndicat national des courtiers de frêt qui étaient présents lors de la visite, se sont félicités de la démarche.



Des instructions ont été données aux forces de l'ordre pour soutenir les régisseurs du parc routier dans la réorganisation et la gestion des lieux, tandis que des sanctions seront prises si les mesures ne sont pas respectées au terme du délai.