Tchad : les avocats de Masra dénoncent des entraves à la défense et déposent plainte contre un agent de police

Selon le collectif, après s’être rendus au bureau du Procureur de la République pour s’informer sur l’évolution de la procédure, les avocats ont été informés que Dr Masra devait être auditionné dans la journée. Ils ont alors été invités à se rendre à la Coordination Générale de la Police Judiciaire pour assister à cette audition.



Cependant, à leur arrivée, les avocats se sont vu refuser l’accès aux locaux, au motif qu’aucune instruction n’avait été donnée à cet effet. Alors qu’ils tentaient de joindre à nouveau le Procureur de la République par téléphone pour clarification, ils affirment avoir été violemment éconduits, essuyant des injures et des menaces de la part d’un agent en faction.



« Votre client n’est qu’un simple prisonnier ; vous-mêmes, vous n’êtes que des avocats, simples bandits. Osez entrer si vous êtes des hommes… », aurait lancé l’agent, selon les propos rapportés par les avocats.



Face à cet incident, le collectif a décidé de se retirer immédiatement des lieux et annonce avoir déposé une plainte pour menaces et injures publiques à l’encontre de l’agent concerné.



Dans leur communiqué, les avocats appellent à la vigilance de l’opinion publique nationale et internationale, et dénoncent des violations manifestes des droits de la défense, contraires aux principes fondamentaux d’un procès équitable.



« Ce genre de comportement n’est pas seulement inacceptable, il est également dangereux pour l’État de droit », a estimé Me Francis Kadjilembaye, signataire du communiqué pour le collectif.