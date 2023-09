TCHAD Tchad : les belles boissons de l’époque, où sont-elles passées ?

Alwihda Info | Par Mbainaissem Gédéon - 7 Septembre 2023



Depuis plus de deux ans, certaines boissons qui faisaient fureur à l'époque ont disparu de nos rayons. Parmi elles, nous pouvons citer le Coca-Cola, le Top Ananas, la Fanta, le Sprite et l'Eau Gazeuse en formats de 33 cl, 350 ml, 630 ml et 750 ml en verre classique. Ces boissons étaient très appréciées par de nombreux Tchadiens et Tchadiennes qui les ont longtemps dégustées.

En juin 2022, la Brasserie du Tchad a introduit sur le marché de nouvelles boissons sucrées appelées "Top". Cependant, ces boissons sont désormais disponibles en bouteilles en plastique et en verre, mais leur contenu et leur saveur ne sont plus les mêmes que les anciennes boissons. Les formats varient de 30 cl à 60 cl, mais la qualité et le goût ont également changé.



Ce changement brusque a eu un impact sur les habitudes et les préférences des consommateurs. Suite à une enquête menée auprès de la population, de nombreux consommateurs préfèrent désormais les sodas américains comme le Coca-Cola en verre, car ils contiennent de l'eau gazeuse, du sucre, des arômes et un colorant qui leur confèrent cette couleur noire emblématique et facilitent la digestion.



Certaines personnes optent pour la Fanta Juno ou la Fanta Orange en raison de leur goût fruité pétillant qui ajoute de la couleur et de la surprise à leur quotidien. Leur recette originale, élaborée à partir d'arômes naturels, offre des saveurs fruitées intenses et elles sont également appréciées pour leur teneur élevée en calcium.



Il y a également des amateurs de Sprite qui regrettent son absence du marché. Cette boisson était prisée pour son goût unique de citron-citron vert qui procurait une sensation de fraîcheur absolue, même par temps chaud, en cas de nausée, de mauvaise odeur ou de malaise général. Elle était une boisson rafraîchissante, pétillante et transparente aux arômes naturels de citron-citron vert, sans conservateurs, disponible en versions avec ou sans sucres.



Certains consommateurs se plaignent également du manque d'eau gazeuse. Cette boisson, également appelée eau acidulée, est une eau dans laquelle un ou plusieurs gaz sont dissous naturellement (l'eau se charge en dioxyde de carbone lors de sa remontée vers la source). Elle est riche en vitamine C et est consommée en cas de constipation, de nausée et de problèmes de digestion. Malheureusement, il est indéniable que ces boissons d'origine américaine ne sont plus disponibles sur le marché tchadien. Elles ont été remplacées par des produits locaux et des importations, mais les consommateurs peinent à s'adapter à leur goût.



Selon Mathias Bekangba, directeur commercial et marketing des Brasseries du Tchad, lors du lancement officiel des nouvelles boissons Top de 30 cl et 60 cl en bouteilles en plastique et en verre le jeudi 9 juin 2023, le Top Cocktail vise à répondre à trois objectifs majeurs. Tout d'abord, il s'agit de remplacer efficacement les marques précédentes, notamment la Fanta Cocktail, qui occupait une grande part du marché des boissons gazeuses, soit environ 15 %. Ensuite, il vise à remplacer les boissons gazeuses Rgb/Vc et à augmenter la part de marché par rapport aux Pet, en raison des contraintes de capacité de production sur la ligne Pet. Enfin, il cherche à élargir le portefeuille de boissons gazeuses pour permettre aux clients d'augmenter leur stock et, par conséquent, leur chiffre d'affaires.



Face à la méconnaissance et à la méfiance des clients, il est essentiel de trouver des solutions pour reconquérir leur confiance.





Dans la même rubrique : < > Tchad : 85 % des diplômés sont à la recherche d'un emploi Tchad : promouvoir l'engagement des jeunes dans la vie politique, un défi au Moyen-Chari Tchad : il viole une fillette de 12 ans à Mbikou et affirme avoir été ensorcelé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)