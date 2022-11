Tchad : les blogueurs outillés pour raconter le pays autrement

Ils sont 15 membres de l'Association des blogueurs du Tchad (ABT) à avoir suivi une de formation dans le cadre du projet TchadoBlog, du 24 au 27 octobre 2022, dans les locaux du Hub d'innovation numérique WenakLabs.



Durant cinq jours, les blogueurs ont bénéficié d'un renforcement de capacité dans les techniques de recherche et de rédaction Web, ainsi qu'en mobile journalisme. Ce projet soutenu par Voice 4 Thought, l'association des blogueurs du Tchad, veut créer une base solide de journalistes de proximité.



Par la même occasion, ces blogueurs seront appelés à créer une vraie alternative à travers leurs blogs pour les histoires sensationnelles et souvent fausses qui causent le « bad buzz ». « Aujourd'hui, les blogueurs sont devenus incontournables, non seulement dans la création de contenu Web, mais aussi dans la libération de la parole.



Pendant longtemps, de nombreuses contributions au Tchad constituent un contre-récit, tant dans la manière de rapporter et de raconter les histoires, que dans le choix du sujet », a laissé entendre Moussa Tahir Mahamat Abballah, secrétaire général de l'association. Il a aussi précisé qu'avec cette formation, désormais le slogan des blogueurs tchadiens est de « raconter le Tchad autrement ».



« L'écosystème tchadien sur internet est devenu viral avec de contenus inintéressants. Or le Tchad, c'est aussi le tourisme, la diversité culturelle, l'artisanat, la pêche.... Donc, il est important d'orienter les écrits », a conclu le secrétaire général. Des sujets méconnus par certains blogueurs eux-mêmes. Et si chacun devrait s'intéresser à ces sujets pour en faire un article, un podcast et une vidéo ?



Pour rappel, à la fin de ce projet, les blogueurs participants sont exhortés à produire au moins un article durant les deux semaines, dont l'objectif final est d'avoir 60 articles au total durant la période du projet.