Tchad : les brigades territoriales et recherches restaurées

Le ministre délégué à la Présidence de la République Mahamat Abali Salah a signé le 3 février 2021 un arrêté portant restauration des brigades territoriales et recherches de la Gendarmerie nationale.



Selon l'arrêté, les brigades territoriales et recherches de la gendarmerie nationale, précédemment suspendues, sont restaurées au sein de la Gendarmerie nationale. Ces brigades reprennent les activités dans leurs circonscriptions administratives respectives.



Le 1er novembre 2020, lors du 2ème Forum national inclusif, la Gendarmerie nationale a plaidé pour la restauration des brigades territoriales. "Comme on a parlé de la base de l'État que sont les sous-préfets, au niveau de la gendarmerie ce sont les brigades. Nous en ce moment au niveau de la gendarmerie, on est totalement déconnectés de cette population pour la simple raison que nous n'avons pas la liaison avec celle-ci", a indiqué le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdramane Haggar.



La restauration des commandants de brigade a été également une sollicitation des quatre provinces du Nord lors du pré-forum décentralisé de Faya Largeau.