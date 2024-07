Tchad : les cadres du ministère de l'Environnement examinent deux documents fondamentaux stratégiques LT-LEDS

Le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), organise un atelier national de validation du cadre réglementaire et la feuille de route de la stratégie de développement, à long terme, pour un développement à faibles émissions (LT-LEDS) au Tchad, du 16 au 17 juillet 2024 à N'Djamena.



L'objectif de ses assises vise à limiter l'augmentation de la température globale, bien en-dessous de 2°C, voire 1,5°C, par rapport aux niveaux préindustriels. Cet accord adopté en 2015 à Paris, représente un tournant historique dans la lutte contre le changement climatique. En le ratifiant, le Tchad a réaffirmé sa volonté de contribuer à l'effort mondial.



Cet atelier représente aussi la vision pour un Tchad résilient et prospère à l'horizon 2050, un Tchad qui aura su transformer les défis du changement climatique en opportunités de développement durable. Il s'inscrit également et globalement dans le cadre du changement climatique, est sans conteste l'un des défis les plus pressants et les plus complexes auxquels l’humanité n’ait jamais été confrontée.



Ses impacts se font déjà sentir dans le monde entier, et le Tchad, n'est pas en reste. « Nous observons des changements dans les régimes de précipitations, une augmentation des températures, une fréquence accrue des événements météorologiques extrêmes, et une pression croissante sur nos ressources naturelles déjà fragiles », a notifié le directeur général de l'environnement, Porgo Hounly.



L'analyste Programme PNUD, Falmata Kana Bady, considère que cet atelier permettra d'augmenter la crédibilité et la réputation du Tchad sur le plan international, dans le domaine du climat. Et que l'engagement et la disponibilité du PNUD à accompagner le Tchad sur cette voie et à être à côté du ministère de l'Environnement pour les prochaines étapes, après cette phase préparatoire afin que le Tchad, puisse disposer d'une stratégie à long terme du développement à faible émission de carbone à l'horizon 2050.