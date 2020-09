Tchad : les capacités de dépistage du Covid-19 vont bientôt augmenter

Depuis le premier cas de Covid-19 détecté au Tchad en mars, les capacités de dépistage ont été multipliées par 10. Le pays ne comptait initialement que le laboratoire mobile de Farcha. L'acquisition de nouveaux équipements par l'État va permettre d'accroître les capacités de dépistage. Elle seront prochainement multipliées par 20 avec l'assemblage d'un laboratoire capable de réaliser 1000 tests par jour.



"Grâce aux efforts exceptionnel déployés par le gouvernement, nous avons en un temps record multiplié par 10 notre capacité de dépistage. Bientôt, dans quelques jours ou dans quelques semaines, cette capacité sera doublée. En plus, nous avons pu décentraliser progressivement notre capacité de diagnostic", indique le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



À ce jour, neuf chef-lieux de provinces sont dotées d'un laboratoire susceptible de servir pour le dépistage Covid. Il s'agit de Sarh, Doba, Moundou, Pala, Bongor, Bol, Mao, Mongo et Abéché.



À N'Djamena, le laboratoire de la garnision, de l'HGRN et du Programme national de tuberculose sont opérationnels, en plus du laboratoire mobile de Farcha.



"Il y a seulement quelques mois, quand vous avez un suspect de Covid à Biltine ou bien à Sarh, il faut que des équipes se déplacent de N'Djamena, aller le prélever pour revenir avec des échantillons à N'Djamena pour essayer de faire le test. Et puis ça pouvait prendre même une semaine, jusqu'à dix jours", explique Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Actuellement, le Tchad est en mesure de réaliser 900 tests par jour sur l'ensemble du territoire. Depuis mars 2020, pas moins de 23.000 tests ont été réalisés.