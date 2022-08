Tchad : les chefs traditionnels dénoncent les « forces occultes » qui empêchent leur mission

La 3ème conférence des chefs coutumiers et traditionnels du Tchad s'est tenue du 17 au 19 août, dans la grande salle de l'ONAMA.



Le président de l'association des chefs coutumiers et traditionnels, Sa Majesté Tamita Djidingar, a indiqué que malgré les efforts louables consentis par les plus hautes autorités du pays, pour redonner à la chefferie traditionnelle ses lettres de noblesses, les récipiendaires n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle.



« Il y a des forces occultes qui foulent allègrement aux pieds les lois de la République et s'obstinent à créer des obstacles de tout ordre aux chefs traditionnels dans l’exercice de leur mission », dénonce-t-il.



« Nous enregistrons des multiples ingérences intempestives des autorités administratives, civiles et militaires, des hommes politiques et des opérateurs économiques dans la gestion des chefferies traditionnelles. Beaucoup d'entre nous souffrent dans leur chair et âme de ces ingérences », révèle Sa Majesté Tamita Djidingar.



Il estime que le Dialogue national permettra de débattre des maux qui minent la cohésion sociale. « Le peuple tchadien est actuellement en observation et le seul combat présentement qui vaille la peine d'être mené, c'est de se lever tous ensemble comme un seul homme, pour venir au dialogue que nous voulons tous sincère, inclusif et souverain », relève-t-il.



Tamita Djidingar exhorte par ailleurs les sultans et chefs de canton à réfléchir et faire des échanges fructueux pour déboucher sur des pistes de solutions aux problèmes qui minent la société tchadienne.