Tchad : les citoyens incités à la lecture à l'occasion du mois du livre

Les festivités marquant le mois du livre et de la lecture ont été lancées mercredi 11 novembre à Pala, chef-lieu de la province du Mayo Kebbi Ouest. Initiées par la maison des patrimoines culturels du Tchad, les manifestations sont concrétisées par deux activités. L'exposition sur la vie et l'œuvre de Joseph Brahim Seïd et la remise d'un don de 130 livres et de 200 journaux "Tchad et Culture" à la Maison de Culture de Pala. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du Lycée Joseph Brahim Seïd de Pala.



Le délégué provincial du développement touristique, de la culture et de l'artisanat du Mayo Kebbi Ouest, Dikbo Hubert, a saisi cette occasion pour faire comprendre aux élèves que cette exposition vise à pérenniser la mémoire du premier bachelier tchadien Joseph Brahim Seïd.



Pour lui, à travers la lecture, l'homme parcourt et découvre le monde, en s'adaptant à son évolution. C'est ainsi qu'il interpelle chacun à un éveil pour faire de la lecture une arme du développement et de la lutte contre l'ignorance et l'obscurantisme. Dikbo Hubert déplore la mévente des ouvrages des écrivains du Mayo Kebbi Ouest qui, dit-il, sont restés entassés les uns sur les autres faute d'acheteurs.