Tchad : les clubs de football du Batha subventionnés pour appuyer la reprise

La préfète du département du Batha Ouest, représentante le gouverneur, a présidé vendredi la répartition du fonds de soutien destinés aux clubs affiliés à la Ligue de football du Batha.



Suite à l'apparition du Covid-19 qui a freiné les activités sportives, la Fédération internationale de football association (FIFA) a octroyé une aide aux fédérations africaines parmi lesquelles la Fédération tchadienne de football association (FTFA).



Le fonds permettra aux ligues, clubs, arbitres, instructeurs et structures de formation des jeunes de reprendre leurs activités.



La Ligue du Batha classée dans la catégorie 2 a présenté la subvention aux autorités administratives et aux dirigeants des clubs. Elle est d'une valeur de 6.5 millions de Fcfa.



Le président du comité de réflexion Al-hafis Mahamat Arabi a remercié la FIFA pour avoir pensé aux clubs des provinces.



Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue, Mahamat Saleh Haroun, a souligné que cette aide vient à point nommé. Il a expliqué à la représentante du gouverneur que comme exigé dans les critères de la FIFA, ne peuvent bénéficier de ce fonds que les ligues, sous ligues et le clubs affiliés aux ligues provinciales.



La préfète du département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, représentante le gouverneur, a salué le plan d'aide contre la COVID-19 de la FIFA qui va substantiellement relancer les activités du football.



Selon elle, l'État Tchadien est conscient de la contribution de la jeunesse. La préfète exhorte à un octroi équitable des subventions aux clubs concernés. Elle demande d'utiliser l'argent à bon escient pour bien préparer les compétitions prochaines.