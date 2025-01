Tchad : les commerçants du Tchad réclament le paiement de la dette intérieure

Le Syndicat National des Commerçants du Tchad (SYNACOT) et le Syndicat des Commerçants Fournisseurs Tchadiens (SCFT), ont tenu un point de presse ce mercredi 22 janvier 2025 dans leurs locaux situés au quartier Bololo.



Ce point de presse était axé sur le refus du paiement de la dette intérieure due aux opérateurs économiques et fournisseurs de l'État.



Mahmoud Adam Souleymane, président du SYNACOT, a rappelé que depuis plus de cinq ans et jusqu'en 2020, malgré des réclamations intenses concernant les 1000 milliards de dette intérieure dus par l'État tchadien, le ministre des Finances de l'époque, actuellement en poste, avait pris l'engagement d'apurer cette dette, à condition qu'elle soit régulièrement auditée. Le SYNACOT réclame un montant de 385 milliards régulièrement audités et validés en conseil des ministres, qui devraient être payés automatiquement aux créanciers.



Après de nombreuses hésitations, un engagement à payer 110 milliards avait été pris, mais seuls 85 milliards ont été payés avec l'aide des banques commerciales locales. Depuis cette date, ni les 25 milliards restants sur les 110 milliards, ni les 615 milliards restants sur les 1000 milliards n'ont été versés.



Mahmoud Adam Souleymane a adressé un message au président de la République, l'appelant à trouver une solution pour les commerçants du Tchad, et à résoudre leurs problèmes dans les plus brefs délais. Il a également souligné que malgré la promesse du ministère des Finances de créer une commission d'évaluation pour procéder aux paiements, elle n'a jamais vu le jour.