Tchad : les cours d'été, un moyen de renforcer les capacités des élèves pendant les vacances

Les cours d'été lancés par l'Association Initiative de Jeunes pour le Développement Educatif (IJDE), depuis le 15 juillet à Moussoro, semblent avoir un impact positif sur les élèves qui y participent.



A cette occasion, un tour a été effectué au sein de l'école du Centre, où se déroule ces cours d'été, pour constater les faits. En effet, certains élèves présents sont satisfaits de pouvoir bénéficier de ces cours dans leur propre localité, évitant ainsi de devoir se rendre à la capitale, pour suivre ce type d'initiative.



Cela leur permet, non seulement d'augmenter leurs connaissances et compétences dans les matières enseignées, mais également de renforcer leur niveau scolaire.



Interrogé sur cette initiative de cours, le président de l'IJDE, Abakoura Adran, met en avant l'importance des cours d'été, en soulignant qu'ils aident à renforcer les niveaux des élèves, et à les initier à ce qui les attend dans leurs études futures. Cette démarche témoigne de l'engagement de l'association à promouvoir l'éducation et le développement des jeunes dans la région.



Il est également intéressant de noter que cette initiative permet aux élèves de rester dans leurs communautés, tout en bénéficiant de cours d'été de qualité. Cela contribue non seulement à limiter les contraintes liées aux déplacements, mais aussi à renforcer le lien entre l'éducation et le développement local.



En conclusion, les cours d'été de l'Association Initiative de Jeunes pour le Développement Educatif à Moussoro, semblent être une initiative bénéfique pour les élèves, en leur offrant l'opportunité d'améliorer leurs compétences et connaissances académiques, tout en restant dans leur propre province.