Tchad : les criquets frits abondent les rues de Ndjamena

Au point de stationnement de bus de transport, au quartier Gassi, un certain mouvement s’observe. Des engins de deux et quatre roues se côtoient, rendant difficile le passage dans cet endroit. Entre l’alignement des mototaxis et les vendeurs de fruits, une dame, la trentaine révolue, veille sur un foyer installé à côté d’un géant stand. Entre temps, une quantité importante de criquets sont contenus dans un foyer occasionnel.



A peine sortie de la marmite, l’arôme exceptionnel des criquets frits donne l’envie à tout passager. Dans un plateau posé à côté, on y trouve, citron, piment, ail, huile, oignon et des sacs plastiques. « Patientez un instant pour que je vous ajoute les autres éléments qui doivent accompagner votre commande », recommande Lamana Habsita. Pendant ce temps, un autre preneur s’impatiente au guidon de sa moto. « Il me faut absolument ce criquet avant de rentrer », murmure-t-il. Alors que le plat est généralement servi à base de gobelets réutilisables, la dame va juste se servir de sa main comme moyen de mesure. « Tellement il y a des clients qui attendent, nous sommes obligés de faire avec le nécessaire », se justifie-t-elle. « Quand je passe, même l’odeur me fait avaler la salive », affirme Dieudonné Etienne.



Sa provenance

Ces sauterelles, communément appelés criquets, proviennent en grande partie dans les provinces du Tchad et les pays voisins. Si les marchés de la capitale sont ravitaillés, par les villages environnants, la capitale, elle, est approvisionnée par les commerçantes grossistes qui l’achètent de l’intérieur du pays. Les provinces les plus reconnues dans la fourniture de ce produit sont le Lac, le Mayo-Kebbi Est et le Chari Baguirmi.

« Nous prenons généralement le criquet dans le Lac et en cette période de récolte, les criquets de Bongor viennent intensifier le marché », nous renseigne une vendeuse. Au-delà de leur disponibilité sur le marché, les criquets se vendent chers, même en cette période de récolte. Cela s'explique par le temps de préparation et sa disponibilité.



Les vertus du criquet

Il faut manger les criquets pour profiter des bienfaits qu'ils apportent à l'organisme humain. D’après le personnel soignant, les protéines sont vitales et indispensables au bon fonctionnement du corps humain. Pour Abdelsalam Tidjani, nutritionniste, les criquets sont d’une importance capitale dans l'équilibre de la santé humaine. En les consommant, ils apportent un apport considérable des protéines. Le corps soignant assure aussi que les criquets doivent être bien cuits et bien entretenus. « Quand on les entasse, ils sont exposés à un manque d’hygiène. Il faut donc les conserver dans un endroit confortable et les consommer avec modération », conseille-t-il.