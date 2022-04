TCHAD Tchad : "les dépenses sociales doivent être protégées" (FMI)

Par Info Alwihda - 3 Avril 2022



Les autorités tchadiennes et les services du Fonds monétaire international (FMI) ont entamé les discussions en vue de la première revue dans le cadre du programme soutenu par la FEC approuvé le 10 décembre. Ces discussions vont se poursuivre afin de parvenir à des accords qui pourraient être soumis à l'approbation du Conseil d'administration du FMI.

L'évolution macroéconomique en 2021 a été moins favorable que prévu. La production pétrolière s'est contractée, en raison des difficultés de production rencontrées par une grande compagnie pétrolière, tandis que l'activité non pétrolière a été limitée par les effets cicatrisants de la pandémie COVID-19, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables dues au changement climatique. Dans l'ensemble, le PIB réel s'est contracté de 0,3 %, en raison d'une réduction de 3 % de la production pétrolière.



Alors que l'inflation annuelle moyenne a été limitée à -0,8 % en 2021, la mauvaise récolte de 2021-22 a alimenté les pressions inflationnistes, les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de 6 % en glissement annuel en janvier. Ces pressions devraient être aggravées par la guerre en Ukraine.



La performance dans le cadre du programme a été inégale. Deux des trois critères de performance quantitatifs de fin décembre 2021 ont été remplis, le critère relatif au solde primaire non pétrolier n'ayant pas été respecté en raison de dépassements des dépenses en équipements militaires et de la masse salariale, reflétant les tensions sécuritaires et sociales. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles, deux critères de référence structurels ayant été respectés tandis que les réformes couvertes par les trois autres devraient être finalisées dans les semaines à venir.



Les perspectives pour 2022 restent globalement favorables mais soumises à des risques importants. Après s'être contractée ces deux dernières années, l'activité économique devrait croître de 2,3 % en 2022, grâce à une reprise des productions pétrolières et non pétrolières. Sous l'effet des prix des denrées alimentaires, l'inflation devrait atteindre environ 4 % en moyenne. Les risques qui pèsent sur les perspectives sont les suivants : une éventuelle résurgence de la pandémie et de nouveaux retards dans la vaccination ; les préoccupations sécuritaires ; le risque de refinancement de la dette intérieure ; et d'éventuels retards dans la mise en œuvre des réformes.



Dans ce contexte, les discussions ont porté sur les mesures visant à renforcer les finances publiques. Les efforts visant à accroître la mobilisation des recettes intérieures devraient être intensifiés. Si les besoins de dépenses globales, y compris la masse salariale, doivent être contenus, les dépenses sociales doivent être protégées. Compte tenu de la forte volatilité des prix du pétrole, les recettes pétrolières supplémentaires seront utilisées pour reconstituer les réserves de liquidités et réduire la dépendance du gouvernement à l'égard des emprunts nationaux auprès du système bancaire limité.



L'équipe du FMI a également discuté avec les autorités de réformes structurelles supplémentaires à mettre en œuvre en 2022-23. Ces réformes porteront notamment sur le renforcement de la gestion des finances publiques et la mobilisation des recettes intérieures, l'amélioration de la gouvernance et de la transparence, et l'amélioration de l'environnement des affaires.



Des discussions ont également eu lieu sur l'insécurité alimentaire. Dans le cadre du plan de réponse humanitaire 2022, les autorités ont préparé un cadre pour fournir une assistance aux plus vulnérables jusqu'à la période de soudure. Parallèlement à l'assistance déjà fournie par le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'utilisation de l'allocation de DTS contribuera à la mise en œuvre de ce plan en permettant aux autorités de reconstituer un stock suffisant de céréales.



Les autorités poursuivent les discussions sur un traitement de la dette avec leurs créanciers extérieurs dans le contexte du cadre commun du G20. Ces discussions devront être finalisées avant la prochaine revue du programme.





