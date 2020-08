Tchad : les députés doivent "impérativement" être présents à N'Djamena lundi au plus tard

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a demandé samedi aux députés d'être présents à N'Djamena avant le 3 août 2020 pour l'ouverture d'une session extraordinaire convoquée par décret.



"Il est demandé à tous les députés d'être à N'Djamena impérativement le lundi 3 août 2020 au plus tard pour la séance d'ouverture solennelle le mardi 4 août 2020 à 10 heures précises de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale convoquée par décret n° 1603 du 30 juillet 2020", selon Dr. Haroun Kabadi.



Les députés sont actuellement en vacance parlementaire, et bon nombre d'entre eux en province.



La session extraordinaire porte sur l'ordre du jour suivant : examen et adoption d'un projet de Loi portant rectificatif à la Loi n° 043 du 31 décembre 2019 portant budget général de l'état, et examen d'une proposition de résolution relative à la délocalisation de l'hémicycle.



D'après le président de l'Assemblée nationale, "la séance d'ouverture solennelle aussi bien que les autres séances plénières de cette session extraordinaire se dérouleront toujours selon les dispositions de la décision n° 51 du 9 avril 2020 portant modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Assemblée nationale pendant la période de la pandémie de Covid-19."