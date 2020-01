Tchad : les détenteurs de bars et dépôts protestent contre les hausses de prix

Depuis ce matin, les bars, maquis et dépôts de la ville de Moundou sont hermétiquement fermés. Cette fermeture fait suite à une rencontre qu’ont tenu hier, dimanche 5 janvier 2020, les membres de l’association des détenteurs des bars de la province du Logone Occidental.



Au cours de cette rencontre, les détenteurs des bars, dépôts et maquis de la ville de Moundou ont décidé unanimement de fermer leurs entreprises pendant 2 jours, à compter du lundi 6 janvier afin de manifester leur mécontentement suite à la hausse des prix de la bière fabriquée par les brasseries du Tchad.



« Depuis le 2 janvier, nous n’avons presque plus de clients car, les consommateurs trouvent les prix exorbitants, surtout face à cette crise économique que connait le Tchad en ce moment », explique un vendeur.



On peut remarquer dans les débits de boisons que la majorité des clients préfèrent consommer les vins de table ou les whiskys.



Il y quelques jours, les BDT ont augmenté les prix des bières. Cette hausse se justifie du fait que la nouvelle Loi de finances oblige la société à payer doublement les taxes, a expliqué un agent des brasseries du Tchad à Alwihda Info.



Selon nos informations, les détenteurs des débits de boissons de la ville de Doba, chef-lieu de la province du Logone Oriental, ont également respecté le mot d'ordre. Aucun bar, ni maquis n'a ouvert depuis ce matin du 6 janvier 2020.