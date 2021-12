Tchad : les diplômés sans emploi annoncent un forum le 11 décembre

Le tout premier forum des diplômés sans emploi, organisé par les lauréats professionnels de l'éducation en instance d'intégration à la fonction publique, se tiendra samedi 11 décembre 2021 à N'Djamena, annonce Neuzilka Emmanuel, porte-parole des lauréats. Le lieu n'a pas été précisé.



​Depuis plusieurs semaines, les lauréats se penchent sur l'organisation dudit forum mais se heurtent à des obstacles pour trouver une salle. Le 14 novembre, une collecte de fonds a été lancée.



Ce forum devait initialement, selon les lauréats, être une occasion de brassage avec les jeunes venant des provinces et ceux de la capitale, mais aussi de rencontre avec les partenaires sociaux du Tchad.



À l'issue de ce forum qui devrait s'étaler sur deux jours, des recommandations orales et écrites seront transmises aux différents ministères et aux partenaires du Tchad. Tout cela a pour objectif de trouver des solutions à la problématique de l'emploi des jeunes, en prévision du dialogue national inclusif.