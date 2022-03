TCHAD Tchad : les éclaircissements de l'hôpital La Renaissance en réaction à la plainte d'un patient

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Mars 2022



Le Centre hospitalier universitaire (CHU) La Renaissance a réagi ce 24 mars à la déclaration du patient Mahamat Nour Abakar faite la veille à travers la presse. Mahamat Nour Abakar a annoncé le dépôt d'un plaint contre le CHU pour mauvaises pratiques. "Bien avant la conférence de presse, Mahamat Nour Abakar a déposé une plainte au niveau de l’administration du CHU-R", confirme l'hôpital qui apporte des éclaircissements.





Le CHU-R se dit tenu au respect strict d’un ensemble de règles éthiques, de déontologie, du secret médical et autres. Il n’a pas l’habitude ni la vocation à débattre publiquement de la situation de ses patients. Devant les accusations et les propos diffamatoires tenues à l’encontre du CHU-R et d’un médecin y exerçant par Mahamat Nour Abakar, le CHU-R a tenu à apporter des précisions et des faits pour infirmer ces propos tenus dans la presse :



"Dans ce dossier opposant Mahamat Nour au CHU-R, il n’est pas question de prise en charge mais de la rédaction d’un certificat fallacieux exigé par Abakar pour se faire évacuer à l’étranger avec l’argent du contribuable. Certificat que son médecin traitant a refusé de lui décerner car sa maladie e été diagnostiquée très tôt et son traitement pouvait se faire au CHU-R", clarifie l'hôpital. "L’une des missions du CHU-R est de réduire le taux d’évacuation sanitaire. Pour ce faire, malheureusement, bon nombre de patients mettent la pression pour obtenir ce précieux papier afin de bénéficier des retombées financières. Arnaque que le CHU-R refuse de prendre part. Mais si le patient accepte de se prendre en charge par ses propres frais, un rapport médical pourrait lui être délivré même aujourd’hui"

"La somme que Mahamat Nour Abakar fait cas dans son rapport a été encaissée par le service financier de l’Hôpital pour l’intervention chirurgicale qui a été programmée le 4 mars 2022. Le patient ne s’est pas présenté le jour de l’intervention", précise La Renaissance.



Le CHU-R se réserve le droit de "porter plainte contre lui pour des propos injurieux et diffamatoires tenus à l'égard d'une institution publique et de son personnel". Le CHU informe que la justice sera tenue informée et les avocats de l'hôpital sont en train de constituer le dossier de la plainte pour réparation pour préjudice causé par le comportement et les propos de Mahamat Nour Abakar. "La procédure de réponse est en cours ; d'où notre stupéfaction à la sortie médiatique du sieur Abakar", selon Adoum Dadi Mahadjir, chargé de la communication et des Relations Publiques du CHU-R.





