Tchad : les effets indésirables de la vaccination chez les enfants de 0 à 23 mois et les attitudes à adopter

Il est important de clarifier les effets indésirables de la vaccination chez les enfants âgés de 0 à 23 mois et d'informer clairement les parents à ce sujet. Souvent, certains parents expriment des inquiétudes quant aux effets secondaires après la vaccination de leurs enfants. Un point notable est que de nombreux enfants font de la fièvre après avoir reçu leur vaccin, ce qui a poussé certains parents à hésiter à vacciner leurs enfants, pensant qu'il est anormal qu'un enfant en bonne santé ait de la fièvre et pleure après la vaccination.



Ces réticences des parents peuvent s'expliquer par un manque d'information et de sensibilisation sur le sujet. L'absence d'une communication adéquate conduit à ces attitudes chez les parents.



Il est essentiel de comprendre que la fièvre chez l'enfant après la vaccination est un processus normal de défense du corps de l'enfant contre les agents pathogènes présents dans le vaccin. La fièvre est une réaction courante et n'entraîne aucun danger pour l'enfant. Il est recommandé aux parents de donner du paracétamol à l'enfant en cas de fièvre, de le garder sous un linge humide et de lui offrir beaucoup de liquides à boire tout en étant attentifs à ses besoins. Cette fièvre est généralement passagère et ne dure pas plus de 24 heures. Au-delà de cette période, si la fièvre persiste, les parents doivent emmener leur enfant à l'hôpital pour un examen approfondi, car cela pourrait être une coïncidence et non lié à la vaccination. Dans de nombreux cas, il s'avère que les enfants ont été testés positifs pour le paludisme lorsqu'ils ont été emmenés à l'hôpital après avoir développé de la fièvre suite à la vaccination. En refusant de vacciner leurs enfants en raison de la fièvre post-vaccination, les parents exposent leurs enfants à des risques.



Il est crucial que les agents de santé communiquent largement avec les parents lors des séances de vaccination pour expliquer clairement les effets secondaires possibles et rassurer sur la fièvre post-vaccination, qui est une réaction courante et sans danger. Une communication adéquate permettra de dissiper les craintes des parents et de renforcer la confiance dans le processus de vaccination pour protéger la santé des enfants.