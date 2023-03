Tchad : les élèves ambassadeurs de la paix du Kanem célèbrent la JIF 2023

Mlle Somto Angel, vice-présidente du sous-club des élèves ambassadeurs de la paix et présidente du comité d'organisation, a prononcé un discours à cette occasion : "Je remercie sans cesse mes frères et sœurs qui ont apporté leur soutien multiforme pour la réussite de cette journée".



Prenant la parole, la représentante des élèves ambassadeurs de la paix, Mlle Mariam Moussa André, a souhaité une bonne fête à toutes les mamans et à toutes les sœurs présentes. Elle a rappelé que cette journée est importante pour nous rappeler notre responsabilité de lutter contre les inégalités et les injustices qui prédéterminent nos conditions, en tant que jeunes filles de la province du Kanem. Elle a également souligné que les frères, les époux et les pères ont un devoir de créer les conditions pour que les jeunes filles de la province du Kanem soient protégées, scolarisées, formées et épanouies professionnellement.



Elle a ajouté que la scolarisation des jeunes filles est très importante, car comme l'intellectuel ghanéen James Emman Aggrey l'a affirmé dès les années 2000 : "Éduquer un homme, c'est éduquer un individu, mais éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation". En effet, la femme est le fondement de toute société.



La cérémonie a été marquée par des sketchs et des jeux concours organisés par le comité d'organisation. Elle s'est terminée par la remise de prix aux gagnants.