Tchad : les éleveurs et cultivateurs de Bokoro sensibilisés sur le vivre-ensemble

L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les deux entités qui constituent le mamelle de l’économie nationale.



La délégation a exhorté les éleveurs et les cultivateurs à prôner la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble. Les éleveurs et cultivateurs sont invités à participer au dialogue national afin de bâtir un Tchad où la paix pourra régner définitivement.



Le conseiller national de transition Ahmat Mahamat Assileck et à sa suite se sont rendus dans des salles où les candidats ont composé la 2ème session du baccalauréat afin de les encourager à promouvoir la paix, la tolérance et l’amour du prochain pour consolider l’unité nationale.