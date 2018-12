Tchad : les éleveurs formés afin de renforcer la filière bétail-viande

Un atelier de validation d'un plan de renforcement des organisations faitières nationales de la filière bétail-viande s'est ouvert le 27 décembre à la Maison de la femme, à N'Djamena. Initié par le Projet régional d'appui au pastoralisme (PRAPS), l'atelier prendra fin le 20 janvier 2019.



Le PRAPS et le Programme d'appui structurant de développement pastoral intégré (PASTOR) ont décidé de coordonner leurs actions pour renforcer la capacité des professionnels de l'élevage.



Les éleveurs seront outillés en matière technique de gestion des affaires et à la facilitation du commerce. Ces stratégies qui leurs seront inculquées vont leur permettre de faire face aux défis afin de renforcer la filière bétail-viande.



"Le PRAPS peut y contribuer avec une interprofessionnelle bien organisée, dynamique. Nous savons aussi que le PRAPS est un projet ambitieux et complexe par le nombre de ses partenaires et par la multiplicité des leviers qu'il doit actionner pour porter appui au pastoralisme", a déclaré le responsable administratif et financier du PRAPS, Silas Baba.



"Ces ateliers vous permettront de mettre en place une stratégie concertée, intégrale et différentes dimensions de renforcement des capacités des organisations professionnelles faitières de niveau national", selon le directeur général adjoint du ministère de l'Elevage, Fidele Molele.