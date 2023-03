Tchad : les éleveurs invités à adhérer massivement aux programmes de vaccination du bétail

Lors de cette campagne, les représentants des organisations professionnelles des éleveurs nationaux ont affirmé avoir pris l'engagement avec le ministère de l'Élevage et le PRAPS de marquer le bétail lors de la vaccination pour l'identification des animaux lors de la prochaine vaccination afin d'éviter les doublons de dose.



Les OPE locales sont invitées à transmettre le message de sensibilisation dans les différentes localités et sites de vaccination. Les éleveurs sont également encouragés à participer à la vaccination contre la PPR et la PPCB tout en insistant sur l'importance du marquage.