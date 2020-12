Tchad : les éleveurs sensibilisés sur la cohabitation pacifique à Ati

La préfète a également demandé aux parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école, surtout les filles. Elle a rappelé aux éleveurs que la terre appartient à Dieu et à l'État, appelant à éviter les conflits fonciers et les conflits entre éleveurs et agriculteurs.



Selon elle, "cette paix est chère au Maréchal du Tchad". Elle a invité tout un chacun à cultiver la paix et demande aux éleveurs de relayer ce message à leurs frères qui sont dans les villages et Ferricks.



Le responsable du marché à bétail a salué cette belle initiative de la préfète et l'a remercié pour son investissement en faveur de la paix au Tchad.